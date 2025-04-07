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Будут ли штрафовать АЗС за отсутствие биоэтанола в бензине с 1 мая

АЗС
Фото: Freepik

Государственная экологическая инспекция пока не планирует штрафовать АЗС за торговлю бензином без биоэтанола из-за того, что до сих пор не разработаны и не утверждены формы протокола и порядок учета.

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Об этом заявил первый заместитель Председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба, пишет НефтеРынок.

Два ведомства не разработали документы

По словам Зарубы, у Госэкоинспекции пока нет утвержденной формы протокола о соответствующем правонарушении, поэтому не будет штрафовать за торговлю бензином без биоэтанола.

Как рассказала глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева, ведомство до сих пор еще не утвердило Порядок администрирования учета содержания биотоплива (биокомпонентов) в моторном топливе и его соответствия критериям постоянства. Чиновница уточнила, что пока документ в разработке.

За отсутствие биоэтанола в бензинах с 1 мая грозит штраф

С 1 мая продавцам бензина грозит штраф за отсутствие биоэтанола в бензинах. С этой даты во всех объемах автомобильных бензинов, реализуемых в местах оптовой и розничной торговли горючим, устанавливается обязательная часть содержания жидкого биотоплива (биокомпонентов) – не менее 5% объемных. При этом допускается абсолютная погрешность определения на уровне ±1%.

Это требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на топливо, покупаемое Государственным агентством резерва или Министерством обороны.

Эти нововведения предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта" от 04.06.2024 №3769-IX.

Согласно законодательству, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю горючим, установлена ответственность в виде наложения штрафа в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии бензинов автомобильных. На сегодняшний день это составляет 21 196 грн за каждые 1000 литров.

Добавим, биоэтанол – это этанол, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива или топливной добавки. Биоэтанол является важным компонентом в производстве экологического горючего, поскольку его добавляют в бензин для снижения вредных выбросов и уменьшения зависимости от традиционных ископаемых топлив.

Автор:
Светлана Манько