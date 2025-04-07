Чи будуть штрафувати АЗС за відсутність біоетанолу в бензині з 1 травня

Державна екологічна інспекція поки не планує штрафувати АЗС за торгівлю бензином без біоетанолу через те, що досі не розроблені і не затверджені форми протоколу та порядок обліку.

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Про це заявив перший заступник Голови Держекоінспекції Дмитро Заруба, пише НафтоРинок.

Два відомства не розробили документи

За словами Заруби, Держекоінспекція поки не має затвердженої форми протоколу про відповідне правопорушення, тому не буде штрафувати за торгівлю бензином без біоетанолу.

Як розповіла голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, відомство досі ще не затвердило Порядок адміністрування обліку вмісту біопалива (біокомпонентів) у моторному пальному та його відповідності критеріям сталості. Чиновниця уточнила, що наразі документ у розробці.

За відсутність біоетанолу в бензинах з 1 травня загрожує штраф

З 1 травня продавцям бензину загрожує штраф за відсутність біоетанолу в бензинах. З цієї дати в усіх обсягах автомобільних бензинів, що реалізуються в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, встановлюється обов’язкова частка вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) – не менше 5% об’ємних. При цьому допускається абсолютна похибка визначення на рівні ±1%.

Ця вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на пальне, яке купуватимуть Державне агентство резерву або Міністерство оборони.

Ці нововведення передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту" від 04.06.2024 № 3769-IX.

Відповідно до законодавства, для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, встановлена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі семи прожиткових мінімумівдля працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів автомобільних. На сьогодні це складає 21 196 грн за кожні 1000 літрів.

Додамо, біоетанол — це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопалива або паливної добавки. Біоетанол є важливим компонентом у виробництві екологічного пального, оскільки його додають у бензин для зниження шкідливих викидів і зменшення залежності від традиційних викопних палив.