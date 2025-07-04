ЄС погодив нові торговельні квоти для України: експорт меду, цукру, яєць та молочних продуктів зросте у рази

Україна та Європейський Союз домовилися про оновлення умов торгівлі після завершення дії режиму автономних торговельних преференцій. Нові домовленості передбачають суттєве збільшення квот на експорт українських аграрних товарів до ЄС — деякі позиції зростуть у 5-6 разів у порівнянні з рівнем 2021 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення торгового представника України Тараса Качки.

Як повідомив Качка, перемовини тривали понад місяць, зокрема — у форматі інтенсивних особистих консультацій, що охопили більше ніж 6 тисяч кілометрів подорожей Європою. Результатом стала лібералізація 5 квот повністю, розширення умов у 4 категоріях та повна перекомпозиція ще 4.

Найсуттєвіше зростання квот отримали:

мед +583,3% до обсягу 2021 року,

цукор +500%,

оброблений крохмаль +500%,

ячмінна січка та крупа +435,8%,

висівки та залишки +386%,

сухе молоко +308%,

яйця +300%,

вершкове масло +233,3%,

пшениця +130%,

ячмінь +122,2%.

Загалом 21 із 34 оновлених квот перевищують максимальні обсяги експорту за весь час дії пільгового режиму. Ще у трьох категоріях обсяг перевищує експорт 2024 року. Тільки в шести випадках квоти менші за рівень минулого року, але дозволяють підтримувати стабільний обсяг постачання. Лише для трьох товарів умови стали менш вигідними, проте шкода для українських експортерів, за словами Качки, була мінімізована.

Наступний перегляд умов торгівлі передбачено у 2028 році з можливістю подальшої лібералізації.

Тарас Качка наголосив, що ця домовленість — не просто технічна зміна, а результат ретельної дипломатичної та економічної роботи, яка дозволить українському агросектору зберегти і розвивати свої позиції на європейському ринку попри нові обмеження.

Додамо, відновлення довоєнного торгового режиму з ЄС, що передбачає близько 30 квот, може призвести до чистих втрат українського експорту у розмірі близько $800 млн у період з червня по грудень 2025 року. Найбільше постраждає експорт зернових через нові обмеження в торгівлі.