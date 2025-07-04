ЕС согласовал новые торговые квоты для Украины: экспорт меда, сахара, яиц и молочных продуктов вырастет в разы

Украина и Европейский Союз договорились об обновлении условий торговли по завершении действия режима автономных торговых преференций. Новые договоренности подразумевают существенное увеличение квот на экспорт украинских аграрных товаров в ЕС — некоторые позиции вырастут в 5-6 раз по сравнению с уровнем 2021 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение торгового представителя Украины Тараса Качки.

Как сообщил Качка, переговоры продолжались более месяца, в частности — в формате интенсивных личных консультаций, охвативших более 6 тысяч километров путешествий по Европе. Результатом стала либерализация 5 квот полностью, расширение условий в 4 категориях и полная перекомпозиция еще 4.

Самый существенный рост квот получили:

мед +583,3% к объему 2021 года,

сахар +500%,

обработанный крахмал +500%,

ячменная сечка и крупа +435,8%,

отруби и остатки +386%,

сухое молоко +308%,

яйца +300%,

сливочное масло +233,3%,

пшеница +130%

ячмень +122,2%.

В общей сложности 21 из 34 обновленных квот превышают максимальные объемы экспорта за все время действия льготного режима. Еще в трех категориях объем превышает экспорт в 2024 году. Только в шести случаях квоты меньше уровня прошлого года, но позволяют поддерживать стабильный объем поставок. Только для трех товаров условия стали менее выгодными, однако ущерб для украинских экспортеров, по словам Качки, был минимизирован.

Следующий пересмотр условий торговли предусмотрен в 2028 г. с возможностью дальнейшей либерализации.

Тарас Качка подчеркнул, что эта договоренность — не просто техническое изменение, а результат тщательной дипломатической и экономической работы, которая позволит украинскому агросектору сохранить и развивать свои позиции на европейском рынке, несмотря на новые ограничения.

Добавим, что восстановление довоенного торгового режима с ЕС, предусматривающее около 30 квот, может привести к чистым потерям украинского экспорта в размере около $800 млн в период с июня по декабрь 2025 года. Больше всего пострадает экспорт зерновых из-за новых ограничений в торговле.