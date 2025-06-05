Еврокомиссия установила объемы квот на украинскую агропродукцию

Европейская Комиссия обнародовала официальные объемы квот на поставку украинской агропродукции в Европейский Союз после завершения действия автономных торговых мероприятий (ATM).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Новые квоты будут действовать с 6 июня до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ПВЗСТ).

Согласно документу, обнародованному на сайте ЕС, беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в Евросоюз разрешен в формате "7/12" — то есть на 7 из 12 месяцев года. Этот подход применим к следующим позициям:

Пшеница, мука и меслин – 583,33 тыс. тонн;

Кукуруза – 379,167 тыс. тонн;

Ячмень – 204,167 тыс. тонн.

Относительно продукции животноводства установлены отдельные ограничения:

Мясо птицы — 52,511 тыс. тонн, из которых 4/7 объема поставляется в период с 6 июня по 30 сентября, а 3/7 – с 1 октября по 31 декабря;

Говядина — 7 тыс. тонн, с тем же принципом распределения по периодам;

Яйца – 3,5 тыс. тонн.

Молочная продукция также попала под квотирование:

Молоко и сливки – 5,833 тыс. тонн;

Сухое молоко — 2,917 тыс. тонн;

Сливочное масло – 1,75 тыс. тонн.

Решение принято в рамках пакета временных автономных торговых мер ЕС, целью которых является поддержка украинского агросектора на фоне полномасштабной войны. Вместе с тем, в документе предусмотрены специальные защитные механизмы для фермеров стран-членов ЕС — они должны минимизировать возможные экономические последствия от импорта большого объема агропродукции из Украины.

Квоты были внедрены впервые 4 июня 2022 года — тогда ЕС временно отменил пошлины, квоты и другие торговые барьеры для украинских товаров. После этого эти мероприятия были продолжены еще дважды — 6 июня 2023 и 6 июня 2024-го.

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, выступая 27 мая в Брюсселе на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству (AGRIFISH), подчеркнул, что агросектор после начала полномасштабного вторжения составляет 70% ВВП Украины. По его словам, возврат к довоенным квотам может обернуться для страны потерями в размере от 2,8 до 3,5 миллиарда евро только в 2025 году.

Заметим, в феврале стало известно, что молочная продукция из Украины не фигурирует в европейском списке sensitive goods, то есть "чувствительных" пищевых продуктов и ЕС не планировал возвращать на них квоты.