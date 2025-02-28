ЕС не планирует возвращать квоты на экспорт молочных продуктов из Украины

Молочная продукция из Украины не фигурирует в европейском списке sensitive goods, "чувствительных" пищевых продуктов, на ввоз которых могут быть введены квоты с 5 июня 2025 года. Об этом сообщил ведущий аналитик агентства "Инфагро" Максим Фастеев, ссылаясь на заявление директора по торговле и экономике Европейской молочной ассоциации (EDA) Лоренса ван Делфта.

"Вчера Тарас Высоцкий (первый заместитель министра агрополитики Украины — ред.) подтвердил, что молочные продукты не фигурируют в качестве "чувствительной" для ЕС отрасли. Поэтому есть высокие шансы сохранения свободной торговли для этой отрасли", — написал Максим Фастеев.

Также аналитик цитирует слова Лоренса ван Делфта:

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли создают основу для более тесных экономических связей. Следующим шагом является настаивание на постоянной либерализации тарифов и устранении любых административных барьеров, препятствующих свободной торговле молочной продукцией. Мы признаем, что полная либерализация торговли между ЕС и Украиной является сложным процессом, требующим тщательного управления, и мы верим, что Европейская комиссия будет придерживаться соответствующего подхода.

Уже на следующей неделе состоится следующий раунд переговоров по торговой политике и импорту в ЕС украинских агротоваров. Переговоры проведет торгпред Украины Тарас Качка и представители Еврокомиссии.

Напомним, ЕС может снова ввести ограничения на экспорт части украинских агропродуктов: меда, кукурузы, отрубей, круп, сахара, яиц и мяса птицы.

Тарас Качка подчеркнул, что наиболее ожесточенная дискуссия ожидается вокруг квотирования сахара. Острым вопросом остается импорт в ЕС украинского мяса птицы, которое, по мнению Еврокомиссии, должны поставлять не агрохолдинги, а малые и средние производители.

Торгпред Украины ожидает, что перечень чувствительных товаров для импорта в ЕС будет согласован в ближайшие недели.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с призывом вообще отменить автономные торговые мероприятия для аграрной продукции из Украины.

Венгерский министр агрополитики Иштван Надь заявил, что Европейская комиссия должна найти "долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией". ЕК должен вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры по сельскохозяйственной продукции, а также автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов.

13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

С 19 июня 2024 года введены пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

В июле прошлого года Евросоюз вернул тарифные квоты на яйца и сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта.