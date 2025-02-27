На экспорт каких украинских агропродуктов ЕС может снова наложить ограничения

Украина работает с Европейской Комиссией по совместному решению торговой политики и импорта в ЕС украинских агротоваров после завершения 5 июня действия автономных торговых мероприятий.

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции "Агросектор 2025: Вызовы и возможности в новых реалиях", пишет "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что в 2022 году Украина отправляла в ЕС многие товары в режиме свободной торговли.

"Украинское правительство сейчас обсуждает с Еврокомиссией, каким будет после 5 июня торговый режим для товаров, в отношении которых введены тарифные квоты и ограничения", — отметил он.

Качка напомнил, что к перечню чувствительных товаров, определенных в рамках соглашения с ЕС, относятся мед, кукуруза, отруби, крупа, сахар, яйца и мясо птицы. По каждому из них украинское правительство наработало решение и сформировало позицию, которую сейчас обсуждают с ЕС.

Политизация экспорта

Оговорку со стороны Еврокомиссии торгпред Украины описал как "очень дельные и очень важные". Все эти меры помогут интегрировать украинские товары в европейский рынок.

"Проблема — не цифры, проблема — политика. Где, как политизируется Украина с фермерами или политиками, играющими на чувствах фермеров. Ни за одним из товаров, за которые нас обвиняют, мы не имеем какой-то чрезмерной производительности. Если говорим о кукурузе, то кукурузы в Европейском Союзе производится больше, чем в Украине"- отметил Качка

Ждут удобного мгновения

Качка сравнил украинскую переговорную сторону с рыболовом, который ждет удобного момента для начала переговоров, когда ситуация по чувствительным товарам не будет чрезмерно политизированной. Но решение должно быть найдено до 6 июня.

По прогнозу Качки, для украинской кукурузы, скорее всего, чрезмерных ограничений не будет, поскольку ЕС требует больше, чем установленное для Украины ограничение в 15 млн тонн в календарный год. Что касается пшеницы, то вопрос остается открытым, поскольку на этот товар у разных стран ЕС есть разный спрос.

"Очевидно, что наиболее ожесточенная дискуссия будет по сахару, где мы прыгнули в производстве, но это не значит, что мы уничтожили рынок Европейского Союза. Мы действительно помогли Европейскому Союзу пройти какие-то дефицитные периоды, поэтому параметры торговли изменятся", — сказал торгпред Украины.

По его словам, острым вопросом остается импорт в ЕС украинского мяса птицы, которое, по мнению Еврокомиссии, должны поставлять не агрохолдинги, а преимущественно малые и средние производители.

Торгпред Украины выразил надежду, что в ближайшие недели вопрос судьбы списка чувствительных товаров для импорта в ЕС будет согласован.

Отметим, что льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Экспорт агропродукции с ограничениями

Напомним, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

С 19 июня были введены пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

В июле Евросоюз вернул тарифные квоты на яйца и сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта.