ЕС вводит пошлины на импорт украинского овса: в чем причина

С 19 июня при экспорте в Европейский Союз будут применяться пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

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Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Отмечается, что согласно обновленному соглашению о торговле между Украиной и ЕС, предусмотрено экстренное торможение для нескольких продуктов, включая овес, если объемы импорта достигают среднегодового импорта, зарегистрированного между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года.

Для овса этот средний объем составляет 2.440,56 т. После достижения этого объема Комиссия повторно вводит соответствующую тарифную квоту.

"Квота на овес установлена ​​на уровне 4 тыс. тонн. Поскольку импорт с начала 2024 года превышает этот объем, пошлины будут применяться до конца 2024 года. Квота снова будет доступна с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Там добавляют, что Украина экспортировала чуть более 7 000 тонн овса в третьи страны в 2022 году и 11 173 тонны с июля 2023 года по май 2024 года. Кроме ЕС, Украина экспортирует овес в Индию, Ирак, Ливию, Марокко, Южную Африку, Швейцарию, Турцию и Вьетнам и другие страны.

Напомним, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год - до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Украина прекратила экспорт сахара в ЕС

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

Ранее Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась в Кабинет Министров с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год.

Причиной тому является достижение предельного объема поставок украинского сахара в ЕС, предусмотренного решением Европейского Союза.

Фактически "Укрсахар" инициировал закрытие границы Украины для экспорта сахара в ЕС, поскольку экспортные поставки уже достигли 262,6 тысячи тонн - квоты на 2024 год.

В ассоциации считают, что такие действия демонстрируют конструктивную позицию украинских производителей сахара и готовность интегрироваться в европейский рынок в соответствии с его требованиями.