Минагрополитики дало прогноз по агроэкспорту на 2024/2025 маркетинговый год

В следующем маркетинговом году, который начнется с июля 2024 года, Украина может экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Эти цифры оставляют Украину среди мировых лидеров аграрного экспорта.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он отметил, что Украина остается лидером аграрного экспорта. После двух лет полномасштабной войны удалось выровнять рыночный баланс производства и экспорта основных агрокультур. Это стало возможным благодаря устойчивости аграрных производителей и развитию логистики

"Нынешний маркетинговый 2023/2024 год Украина завершает с конечными остатками сельхозпродукции на среднестатистическом уровне, как было до 2022 года. В следующем маркетинговом году агроэкспорт составит более 60 млн тонн. И это свидетельствует о том, что Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности", – подчеркнул Высоцкий.

По прогнозу Минагрополитики, из нового урожая производство зерновых культур составит около 56 млн тонн. Из них пшеницы – 21 млн тонн, ячменя – около 5 млн. тонн, кукурузы – 28,5 млн. тонн.

Общий экспорт зерновых прогнозируется на уровне 43 млн. тонн. В частности, пшеницы – 15 млн тонн, ячменя – 2,5 млн тонн, кукурузы – около 25 млн. тонн.

Производство масличных культур по прогнозам достигнет 22 млн. тонн. В частности, рапса ожидается 4 млн тонн, подсолнечника – около 13 млн тонн. Сои прогнозируется на уровне 5 млн. тонн – и это будет рекордный показатель в истории Украины.

Экспорт масличных и продуктов их переработки ожидается более 17 млн. тонн.

Добавим, что Германия заявила, что приложит максимальные усилия, чтобы в 2024 году Украина могла экспортировать по меньшей мере 7,2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции ежемесячно.

Напомним, Минагрополитики прогнозирует, что в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.