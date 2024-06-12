Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках Grain from Ukraine

Украина в первый раз отправляет подсолнечное масло в рамках гуманитарной продовольственной инициативы президента Украины Grain from Ukraine. 2453,26 тонн растительного масла предназначено для 5-х государств Африки - Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Джибути, Мавритания, Палестина.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В сообщении говорится, что отправка гуманитарного груза производится Министерством аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP).

По словам заместителя министра агрополитики Маркияна Дмитрасевича, в текущем году Украина расширила номенклатуру гуманитарных грузов.

"Мы выполняем миссию нашей страны, обеспечиваем продовольственную безопасность в мире. И расширяем гуманитарные товары, как было объявлено Президентом Украины Владимиром Зеленским во время второго саммита Grain from Ukraine. Мы поставляем не только зерно, но и кукурузу, горох, а теперь уже подсолнечное масло. Это масло будет отправлено контейнерами из портов Большой Одессы", - отметил Дмитрасевич.

Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

По словам и.о. директора Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Марианны Уорд, в рамках Grain from Ukraine отправлено более 200 тыс. тонн аграрной продукции. На сегодняшний день к инициативе присоединились многие страны доноров - в частности, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Люксембург.

Дмитрасевич отметил, что в ближайшее время Украина передаст на переработку Всемирной продовольственной программе зерно предыдудщих урожаев для производства макаронных изделий и хлеба. Эти товары будут направлены жителям прифронтовых территорий.

Напомним, в ноябре 2023 года Швеция, Швейцария и Австрия объявили о выделении на программу Grain From Ukraine через Всемирную продовольственную программу суммарно более 15,5 млн. евро.

В конце мая Украина и Всемирная продовольственная программа (ВПП) впервые за весь период работы гуманитарной программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") отправили партию колотого гороха объемом 423 тонны в Мавританию.

Также сообщалось, что Катар выделил 20 млн. долларов для инициативы Grain from Ukraine.

Продовольственная гуманитарная программа Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Ею предполагается, что:

Украина направит часть уходящей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;

международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Всего в рамках инициативы Grain from Ukraine было отправлено 10 судов из более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.