Украина отправила более 400 т гороха в Мавританию в рамках программы "Grain from Ukraine"

Украина и Всемирная продовольственная программа (ВПП) впервые за весь период работы гуманитарной программы "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины") отправили партию колотого гороха объемом 423 тонны в Мавританию.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Эти поставки будут способствовать деятельности ВПП в регионе, в частности, программам школьного питания и поддержки населения в неурожайный сезон.

Часть украинского гороха будут использоваться в школьных столовых по всей Мавритании, а также в лагерях для переселенцев. Другая часть обеспечит работу общественных центров здравоохранения в сочетании с другими продуктами.

Как сообщается, еще больше судов с украинским продовольствием для гуманитарных нужд будет отправлено в Мавританию и другие нуждающиеся в помощи уже ближайшие месяцы.

Инициатива "Grain from Ukraine" была запущена весной 2022 года для поддержки глобальной продовольственной безопасности и помощи наиболее уязвимым странам и регионам путем поставок зерна, растительного масла и других товаров пищевой группы из Украины.

Добавим, что программа Grain from Ukraine, которая сейчас обеспечивает украинским зерном нуждающиеся в стране мира, может расшириться на другие продукты питания.

Как рассказала специалист по продовольственным системам и устойчивости World Food Programme (WFP) в Украине Микела Каруччи, сотрудничество с украинскими агропереработчиками значительно растет: в течение полномасштабной войны объем гуманитарной продукции от украинских производителей составил более полумиллиарда долларов в стоимостном эквиваленте.

Отмечено, что организация намерена усилить партнерство с частным и государственным секторами, направленное на развитие поставок продукции переработки и повышения эффективности цепей создания добавленной стоимости.

Продовольственная гуманитарная программа Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Ею предполагается, что:

Украина направит часть уходящей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;

международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Источник фото: ua.depositphotos.com