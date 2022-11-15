Помощь производителям и бедным странам: Украина запускает продовольственную гуманитарную программу "Grain from Ukraine"

Суть программы состоит в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Андрея Ермака, украинскую продукцию невозможно будет заменить из-за поставок из других стран даже в перспективе 4-5 лет. Во избежание голода во многих странах Африки и Азии Украина запускает гуманитарную продовольственную программу "Grain from Ukraine".

Что предполагается программой:

Украина направит часть экспортной пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут быть выкуплены государствами-участниками проекта. Украина будет поставлять его в бедные африканские страны.

Международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

По инициативе Украины создается международная Координационная группа по предупреждению голода и под эгидой Президента Владимира Зеленского начинает работу гуманитарная Программа “Grain from Ukraine”. Эта программа будет реализована в партнерстве с World Food Program.

Ее суть – прямая закупка странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее странам, находящимся на грани голода.

Совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы в Эфиопию отправилось первое судно Nord Vind. На борту судна – 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год.

В международную Координационную группу по предупреждению голода входят представители Правительств стран, корпораций, меценаты, которые могут оказывать прямое влияние на обеспечение продовольственных потребностей миллионов людей в мире.

Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Напомним, что Россия, вероятно, согласится продлить Черноморскую зерновую инициативу, срок действия которой истекает 19 ноября.