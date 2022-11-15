Росія, ймовірно, погодиться продовжити "зернову угоду" - Bloomberg

Росія, ймовірно, погодиться продовжити Чорноморську зернову ініціативу, термін дії якої спливає 19 листопада.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири джерела.

"Очікується, що Росія погодиться продовжити угоду за посередництва ООН, яка дозволяє експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники видання не уточнили, чи буде Росія прагнути додати нові умови в обмін на продовження чи будь-які інші деталі.

Зазначається, що речник спільного органу, який керує угодою зі Стамбула, сказав, що наразі немає нічого, що можна було б підтвердити чи оголосити.

Раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков заявив, що Україна хоче розширити "зернову угоду", включивши більше портів і товарів, і сподівається, що буде прийнято рішення про продовження угоди щонайменше на рік.

Нагадаємо, Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.