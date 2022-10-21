Росія спровокувала чергу зі 150 суден, що йшли за українською агропродукцією - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує на відповідальність Росії у штучному створенні черги з суден, задіяних в рамках "зернової ініціативи" з постачання української агропродукції через Чорне море. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Цими тижнями стає дедалі напруженішою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що на сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання з постачання української агропродукції.

"Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів. Кожен день перебування суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію", - підкреслив він.

За словами президента, зараз з вини Росії затримується експорт продовольства у Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш та Індонезію, і про цю ситуацію "повністю проінформовані" ООН, Туреччина та інші партнери України.

"За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей", - заявив також Зеленський.

Крім того, український лідер вважає, що Росія робить усе, щоб як мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які або шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду.

"А ми ж із партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, а й щоб працювала на 100% потужності. Право на їжу й на життя без голоду – це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі", - резюмував він.

Нагадаємо, що тижнем раніше Росія висловила ООН занепокоєння з приводу угоди про експорт зерна в Чорному морі та готовність відмовитися від поновлення угоди у листопаді, якщо її вимоги не будуть розглянуті. Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримують продовження дії угоди.