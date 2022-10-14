Росія знову погрожує припиненням дії "зернової угоди" та висуває ООН свої вимоги

Росія висловила Організації Об’єднаних Націй занепокоєння з приводу угоди про експорт зерна в Чорному морі та готова відмовитися від поновлення угоди у листопаді, якщо її вимоги не будуть розглянуті.

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Про це в інтерв'ю Reuters заявив Геннадій Гатілов, посол Росії в ООН у Женеві.

За його словами, Москва передала листа генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу, в якому викладено список скарг. Офіційні особи ООН мають відвідати Москву в неділю, 16 жовтня, щоб обговорити продовження угоди про експорт зерна з українських портів.

"Якщо ми побачимо, що з російської сторони угоди – експорту російського зерна та добрив – нічого не відбувається, тоді вибачте, нам доведеться поглянути на це по-іншому", – сказав Гатілов.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія відмовити в підтримці відновлення зернової угоди через занепокоєння, він сказав: "Є ймовірність... Ми не проти поставок зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути чесною і справедливо виконуватися всіма сторонами. ."

Які саме вимоги Росія висловила ООН, не відомо. Гатілов відмовив надати копію листа

У свою чергу, речник ООН Стефан Дюжаррік сказав: "Ми залишаємося на постійному зв’язку з російськими офіційними особами, а також з офіційними особами Європейського Союзу, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, щоб усунути останні перешкоди для сприяння експорту російського зерна та добрив "

Він підкреслив, що Гутерріш відданий цим зусиллям і розширеній і розширеній Чорноморській зерновій ініціативі.

Угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії. Москва отримала гарантії на власний експорт зерна та добрив.

Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі: Росія та Україна є двома найбільшими експортерами зерна у світі, а Росія — експортером номер один добрив. Але Москва неодноразово скаржилася на його впровадження, стверджуючи, що вона все ще стикається з труднощами з продажем добрив і продуктів харчування.

Нагадаємо, Україна веде жорсткі переговори, щоб забезпечити продовження експорту зерна зі своїх чорноморських портів після закінчення строку угоди про зерновий експорт 22 листопада.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна. На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.

У свою чергу, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до ООН та Посольства Туреччини в Україні з наполегливим проханням зробити все можливе для продовження дії "зернового коридору", включаючи приєднання до нього Миколаївського морського порту.