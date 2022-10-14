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Агро
Дата публікації

Росія знову погрожує припиненням дії "зернової угоди" та висуває ООН свої вимоги

Росія знову погрожує припиненням дії "зернової угоди" та висуває ООН свої вимоги

Росія висловила Організації Об’єднаних Націй занепокоєння з приводу угоди про експорт зерна в Чорному морі та готова відмовитися від поновлення угоди у листопаді, якщо її вимоги не будуть розглянуті.

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Про це в інтерв'ю Reuters заявив Геннадій Гатілов, посол Росії в ООН у Женеві.

За його словами, Москва передала листа генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу, в якому викладено список скарг. Офіційні особи ООН мають відвідати Москву в неділю, 16 жовтня, щоб обговорити продовження угоди про експорт зерна з українських портів.

"Якщо ми побачимо, що з російської сторони угоди – експорту російського зерна та добрив – нічого не відбувається, тоді вибачте, нам доведеться поглянути на це по-іншому", – сказав Гатілов.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія відмовити в підтримці відновлення зернової угоди через занепокоєння, він сказав: "Є ймовірність... Ми не проти поставок зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути чесною і справедливо виконуватися всіма сторонами. ."

Які саме вимоги Росія висловила ООН, не відомо. Гатілов відмовив надати копію листа

У свою чергу, речник ООН Стефан Дюжаррік сказав: "Ми залишаємося на постійному зв’язку з російськими офіційними особами, а також з офіційними особами Європейського Союзу, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, щоб усунути останні перешкоди для сприяння експорту російського зерна та добрив "

Він підкреслив, що Гутерріш відданий цим зусиллям і розширеній і розширеній Чорноморській зерновій ініціативі.

Угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії. Москва отримала гарантії на власний експорт зерна та добрив.

Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі: Росія та Україна є двома найбільшими експортерами зерна у світі, а Росія — експортером номер один добрив. Але Москва неодноразово скаржилася на його впровадження, стверджуючи, що вона все ще стикається з труднощами з продажем добрив і продуктів харчування.

Нагадаємо, Україна веде жорсткі переговори, щоб забезпечити продовження експорту зерна зі своїх чорноморських портів після закінчення строку угоди про зерновий експорт 22 листопада.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна. На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.

У свою чергу, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до ООН та Посольства Туреччини в Україні з наполегливим проханням зробити все можливе для продовження дії "зернового коридору", включаючи приєднання до нього Миколаївського морського порту.

Автор:
Світлана Манько