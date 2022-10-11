Пшениця подорожчала до максимуму за 3 місяці на тлі ескалації ситуації в Україні

Масована ракетна атака Росії на Україну 10 жовтня загрожувала експорту зерна через Чорне море. Ескалація вплинула і на міжнародний ринок агропродукції: торги того дня закрилися із максимальними цінами на пшеницю за останні три місяці.

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Про це повідомив віце-президент The Price Futures Group Джек Сковілл в інтерв'ю MarketWatch.

"Те, що сталося між Україною та Росією, а також заяви про посилення ядерної загрози з боку Росії підштовхнуло ціни на пшеницю вгору", — сказав Сковілл.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі напередодні підскочили на 6,6% — до $9,38 за бушель. Згідно з даними Dow Jones Market Data, це рекордне значення з 23 червня. У вівторок котирування опускаються на 1,4%.

Зміни на фронті мають суттєвий вплив на ціни на продовольство, адже, на думку деяких експертів, подальша ескалація може призвести до припинення дії "зернової угоди".

"Угода про експорт зерна для України може завершитися досить скоро, і якщо ситуація вийде з-під контролю, ми можемо втратити доступ до Чорного моря. Скоро дізнаємося!" — сказав Сковілл.

Нагадаємо, Україна веде жорсткі переговори, щоб забезпечити продовження експорту зерна зі своїх чорноморських портів після закінчення строку угоди про зерновий експорт 22 листопада.

При цьому лідер РФ Володимир Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна.

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