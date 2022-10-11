Пшеница подорожала до максимума за 3 месяца на фоне эскалации ситуации в Украине

Массированная ракетная атака России на Украину 10 октября угрожала экспорту зерна через Черное море. Эскалация отразилась и на международном рынке агропродукции: торги в тот день закрылись с максимальными ценами на пшеницу за последние три месяца.

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Об этом сообщил вице-президент The Price Futures Group Джек Сковилл в интервью MarketWatch.

"Случившееся между Украиной и Россией, а также заявления об усилении ядерной угрозы со стороны России подтолкнуло цены на пшеницу вверх", — сказал Сковилл.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже накануне подскочили на 6,6% до $9,38 за бушель. Согласно данным Dow Jones Market Data, это рекордное значение с 23 июня. Во вторник котировка опускается на 1,4%.

Изменения на фронте оказывают существенное влияние на цены на продовольствие, ведь, по мнению некоторых экспертов, дальнейшая эскалация может привести к прекращению действия "зернового соглашения".

"Соглашение об экспорте зерна для Украины может завершиться довольно скоро, и если ситуация выйдет из-под контроля, мы можем лишиться доступа к Черному морю. Скоро узнаем!" - сказал Сковилл.

Напомним, Украина ведет жесткие переговоры, чтобы обеспечить продолжение экспорта зерна из своих черноморских портов по истечении срока соглашения о зерновом экспорте 22 ноября.

При этом лидер РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна.

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