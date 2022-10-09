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13 судов вышли из украинских портов в рамках "зернового соглашения"
В рамках "зернового соглашения" по морским портам Украины 9 октября вышли 13 судов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
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9 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 13 судов из 230,7 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Среди них - балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тыс. тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тыс. тонн сои для Египта).
С начала работы «зернового коридора» 305 судов экспортировали 6,8 млн. тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранцы 8 октября 7 судов с агропродукцией вышли из украинских морских портов в рамках инициативы "зернового коридора".