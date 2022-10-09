13 суден вийшли з українськиїх портів в рамках "зернової угоди"

В рамках “зернової угоди” з морських портів України 9 жовтня вийшли 13 суден. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

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9 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли 13 суден з 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту).

З початку роботи «зернового коридору» 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, ранці 8 жовтня 7 суден з агропродукцією вийшло з українських морських портів в рамках ініціативи “зернового коридору”.