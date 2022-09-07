Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия из Украины в Европу.

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Об этом сообщают российские СМИ.

По мнению российского диктатора, зерно не отправляется бедным странам, нуждающимся в нем.

Поэтому Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна и торгового продовольствия и пообещал посоветоваться по этому вопросу с президентом Турции Эрдоганом.

О том, что Россия может отказаться от зерновой сделки, срок которой истекает в ноябре этого года, также заявил посол РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Формальная причина, озвученная представителем страны-агрессора РФ, что Россия не смогли вывести в рамках соглашения ни одного судна с продовольствием.

Следует отметить, что санкции на продовольствие с РФ не распространяются. Также и порты в России никто не блокирует, в отличие от украинских.

Напомним, что с 1 августа по 1 сентября, то есть за первый месяц действия " зернового соглашения", порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в общей сложности отгрузили на внешние рынки 1,72 миллиона тонн агропродукции. За этот период из трех портов вышло 68 судов в порты назначения в 18 странах мира.