Бизнес просит продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в него Николаевский порт

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к ООН и Посольству Турции в Украине с просьбой сделать все возможное для продолжения действия "зернового коридора", включая присоединение к нему Николаевского морского порта, а также увеличение количества проверок в сутки судов с украинской сельскохозяйственной продукцией.

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Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

Там отмечают, что экспорт украинской аграрной продукции является приоритетным не только для Украины, но прежде всего для всего мира, особенно тех стран, где бушует голод.

"По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2021 году Украина обеспечила мировой рынок объемом продовольствия, достаточным для питания около четырехсот миллионов человек, не считая населения Украины. В прошлом году Украина была одним из ведущих поставщиков продовольствия на мировой рынок. В 2021 году мы экспортировали аграрную продукцию в 191 страну мира. По итогам 2020/2021 маркетингового года Украина заняла ведущие позиции среди экспортеров подсолнечного масла, проса, подсолнечного шрота, кукурузы, ячменя, рапса и пшеницы", - отмечают в ЕБА.

Там напомнили, что благодаря усилиям Организации Объединенных Наций и Турции был возобновлен экспорт украинского зерна через порты Черного моря в рамках "зерновой инициативы" по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из трех украинских портов.

Разблокирование украинских портов способствовало улучшению гуманитарной ситуации в Африке и Азии, а также противодействию дефициту продовольствия в мире и снижению цен на зерно.

"По состоянию на 6 октября 2022 года "зерновым коридором" уже отгружено более 280 судов из более 6 млн тонн сельскохозяйственной продукции на борту в страны Азии, Африки и Европы. Это свидетельствует о том, что представители бизнеса доверяют "зерновой инициативе" и готовы увеличивать объемы перевалки грузов", - отмечают в ЕБА.

В то же время, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день бизнес видит некоторые логистические трудности, которые препятствуют украинскому экспорту аграрной продукции.

В частности, по информации Комитета зерновых и масличных культур ЕБА, в начале октября количество проверок судов с украинской аграрной продукцией уже уменьшилось до 15 в сутки. Это означает, что у черноморских портов Большой Одессы (Одессы, Черноморск и Южный) вдвое сократится загруженность, а время простоя судов увеличится. Судовладельцы и экспортеры зерна понесут серьезные расходы из-за задержек судов. По подсчетам экспертов ЕБА, на обработку одного судна уходит 25 дней, из которых 9 дней – проверка Совместного координационного центра на пути в Украину, 3 дня – переход в порт загрузки, 3 дня – загрузка, 2 дня – переход назад в Босфор, 9 дней – проверка Совместного координационного центра в обратном направлении.

Как следствие, поднимутся цены на украинское зерно. По мнению зерновой бизнес-сообщества ЕБА, чтобы избежать большого скопления судов, необходимо проводить не менее 25 проверок в сутки.

Кроме того, есть обеспокоенность, что при существующей задержке с проверками Совместного координационного центра многие суда могут застрять в Босфоре в ожидании этой проверки, которая может вообще не состояться, если "зерновая инициатива" не будет продолжена.

"Для эффективного преодоления продовольственного кризиса, прежде всего, во всем мире, особенно в странах, где страдают от голода, важно также расширить географию зерновой инициативы, а именно включить в нее "зерновые ворота" Украины – Николаевский морской портовый узел, через который в 2021 году прошла почти треть от общего объема экспорта зерновых из портов Украины. По итогам 2021 года порт достиг объемов обращения грузов на уровне примерно 30 млн тонн", - отмечают в ЕБА.

Именно поэтому ЕБА обратилась в ООН и Посольство Республики Турция в Украине с просьбой сделать все возможное для продолжения действия зерновой инициативы, включая рассмотрение вопроса Николаевского морского портового узла, а также увеличение количества проверок судов с украинской сельскохозяйственной продукцией в сутки.

"Это решение имеет решающее значение для поддержки Украины и обеспечения непрерывности продовольственной безопасности в мире!", - подчеркнули в ЕБА.

Напомним, Украина ведет жесткие переговоры, чтобы обеспечить продление экспорта зерна из своих черноморских портов по истечении срока соглашения о зерновом экспорте 22 ноября.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна. По мнению российского диктатора, зерно не следует бедным странам, нуждающимся в нем.

Напомним, представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов сроком 6 месяцев.