РФ уничтожила в Украине более 15% зернохранилищ: как фермеры будут хранить зерно урожая 2022 года

Российские войска уничтожают не только гражданскую, промышленную, но и зерновую инфраструктуру. За время полномасштабной войны в Украине 1 из 6 украинских зернохранилищ уничтожены, что является военным преступлением и преступлением против человечности согласно международного права. Из-за уничтоженных зернохранилищ украинским аграрием приходится использовать другие технологии для хранения агрокультуры. Delo.ua рассказывает о них.

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В государственном департаменте США со ссылкой на исследование неправительственной организации Conflict Observatory заявили, что из-за постоянных обстрелов российских войск территорию Украины более 15% зернохранилищ потеряно или повреждено. Таким образом из-за военной агрессии РФ в Украине пострадало каждое шестое зернохранилище от общего объема зерновых предприятий, а 75 объектов из исследованных 344 имеют повреждения.

“Приблизительно 1 из 6 (15,73%) украинских хранилищ для урожая — силосов, элеваторов и складов для хранения зерна — были уничтожены, повреждены Россией и подчиненными ей силами, или попали под их контроль с начала вторжения 24 февраля. Из 344 объектов, снятых спутниками для оценки, было обнаружено, что 75 из них демонстрируют видимые повреждения”, — говорится в сообщении.

Такие выводы исследователи сделали по итогам оценки спутниковых снимков, однако им не удалось в полной мере оценить ущерб, так как нет достаточного количества изображений.

Разрушенный элеватор в Рубежном, где хранилось зерно

Также в исследовании говорится, что из-за военной агрессии РФ Украина потеряла по меньшей мере 8,41 млн тонн, или 14,57% от довоенных сертифицированных мощностей по хранению зерна (58 млн тонн).

Исследователи отмечают, что намеренный и неизбирательный обстрел инфраструктуры для хранения урожая может оцениваться, как военное преступление и преступление против человечности согласно международному праву. В связи с этим факты уничтожения россиянами зернохранилищ в Украине будут рассматриваться в правительстве США и международных организациях как потенциальные военные преступления.

"Информация полезна для усилий соответствующих структур в правительстве США и во всем мире, которые рассматривают меры по санкциям и ответственности России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах", — отметил исполнительный директор Йельской гуманитарной лаборатории Натаниэл Реймонд.

По его словам, независимо от того, были ли объекты украинской зерновой инфраструктуры повреждены умышленно или из-за невыборочных обстрелов, согласно Четвертой Женевской конвенции и Римскому уставу 1998 года, могут быть военным преступлением и преступлением против человечности. Реймонд подчеркнул, что доказательства, которые собрали ученые Йельской гуманитарной лаборатории, соответствуют потенциальным преступлениям России.

Где фермеры будут хранить зерно

Ранее в интервью Delo.ua первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что сейчас нет дефицита зернохранилищ, но из-за приостановки экспорта прошлогоднего зерна (а будет еще и зерно нового урожая), продукции будет больше и проблема хранения зерна есть.

Отметим, что по данным Минагро, на сегодняшний день ожидается собрать 50–52 млн тонн зерновых и зернобобовых, 15–17 млн ​​тонн масличных культур. Ранняя группа зерновых уже фактически собрана.

По словам Высоцкого строить большие стационарные элеваторы бессмысленно, сначала нужно закончить войну. Проблемы могут решить временные модули. Речь идет об одноразовых и мобильных системах для хранения урожая.

Модули для хранения зерна

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, украинским аграриям в текущем сезоне требуются одноразовые и мобильные зернохранилища общим объемом до 20 млн тонн. Большинство оборудования для хранения урожая закупил украинский агробизнес в частном порядке.

При этом, благодаря Канаде и Японии, которые предоставили Украине $40 и $17 млн соответственно, через ФАО государство уже закупили это оборудование, чтобы во время войны хранить зерно. Сольский подчеркнул, что Украина, возможно, скупила все одноразовые системы для хранения урожая, доступные на мировом рынке.

Насколько надежны одноразовые и мобильные системы для хранения урожая

Полимерные рукава для хранения зерна не новая технология для многих украинских аграриев. Президент "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Петр Мельник в кулуарах Lagre Farm Management Conference сообщил корреспонденту Delo.ua, что рукава являются надежной альтернативой для хранения зерна. По его словам многие аграрии годами используют эту технологию для хранения разных культур.

Данная технология зарекомендовала себя как достаточно надежная и большинство поставляемых в Украину изделий имеют прочную защиту как от физических повреждений, так и от атмосферных явлений, а также защищают от низких температур. Большинство изготовителей заявляют о выносливости рукавов до -40 до -50 °C.

Относительно того, как долго можно хранить продукцию в рукавах, обычно производители отмечают возможность хранения от 12 до 18 месяцев, но здесь важна влажность зерна, которое закладывается для хранения. Влажность не должна быть выше базовой для зерновых или масличных культур, при этом важно, чтобы температура окружающей среды тоже не была высокой, ведь если температура поднимается, это также сокращает возможность хранения зерна в рукавах.

Рукава для хранения зерна

Соответственно, в большинстве случаев зерно в таких рукавах хранится обычно от 3 до 6 месяцев в течение зимне-весеннего периода до наступления высоких температур, с последующим перемещением в освобожденные элеваторские емкости или складские помещения, и затем отправляется покупателям.

Хранить в таком рукаве можно до 200 тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Также можно хранить подсолнечник, сою и рапс.

Однако такие рукава являются одноразовыми, поэтому для следующего сезона закупаются новые.

"Такие рукава одноразовые, то есть после распаковки они разрезаются и не могут быть использованы повторно. Тем не менее, технология является все равно экономически привлекательной, и дает возможность с/х производителям определенный избыток продукции сохранить пока освободятся складские емкости", - рассказал генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

Как правило после сбора посевного продукта (пшеницы, бобовых, крупяных или масличных культур) необходимо снять с него излишек влажности, поэтому агрокультуру сушат элеваторах. А в рукавах сушить зерно невозможно, так как влажность внутри не меняется, поэтому закладывают уже высушенное зерно.

"Однако можно закладывать даже влажное зерно, но с более коротким сроком хранения. Довольно часто с/х производители закладывают влажное зерно со сроком хранения ориентировочно до 1 месяца, чтобы потом после спада пиковой нагрузки на сушки данное зерно можно было досушить", - отметил Сластен.

Рас­чет сто­имос­ти хра­нения, как пра­вило, де­ла­ет ком­па­ния-поставщик рукавов и модулей. Не­об­хо­димое обо­рудо­вание для закладки зерна в рукава вклю­ча­ет в се­бя: заг­рузчик зер­на, выг­рузчик из ру­кавов, пе­рег­рузчик зер­на и два трак­то­ра, которых достаточно для заг­рузчи­ка и тран­спор­ти­ров­ки пе­рег­рузчи­ка.

Примерно, удельный расход на 1 тонну хранения зерна для модульных зернохранилищ оценивается от $41 до $50 в зависимости от типоразмера и с учетом стоимости для загрузки. Для сравнения зернохранилища на 3 тысяч тонн зерна стоило $78 597, а на 5 тысяч тонн — $111 927.

Несмотря на то, что такое решение является одноразовым, в Украине данная технология пользовалась спросом еще до полномасштабной войны. А с учетом, что сейчас у некоторых аграриев нет выбора в условиях отсутствия надлежащего количества элеваторов, зерно приходится хранить в рукавах и модулях.