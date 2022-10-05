Украина ведет трудные переговоры о продлении "зернового соглашения"

Украина ведет жесткие переговоры, чтобы обеспечить продление экспорта зерна из своих черноморских портов по истечении срока соглашения о зерновом экспорте 22 ноября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

"Мы надеемся на продление полномочий на вывоз зерна из портов Украины", - заявил Подоляк.

Он отказался уточнить, когда можно ожидать каких-либо результатов, назвав переговоры "сложными".

По словам Подоляка, Украина не ведет переговоры с Россией напрямую. Существуют подгруппы для переговоров, в которые также входят Турция и ООН.

По данным ООН, Украина экспортировала из портов Черного моря почти 6 млн. тонн зерна и продуктов питания через открытый в начале августа коридор.

Ранее Украина отправляла большую часть своего зерна морскими путями до того, как российские войска заблокировали ее порты в начале вторжения в феврале.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна. По мнению российского диктатора, зерно не отправляется бедным странам, нуждающимся в нем.

Как известно, представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов сроком на 6 месяцев.

Напомним, с начала реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн. тонн агропродукции.