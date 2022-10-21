Россия спровоцировала очередь из 150 судов, следовавших за украинской агропродукцией - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает ответственность России в искусственном создании очереди из судов, задействованных в рамках "зерновой инициативы" по поставке украинской агропродукции через Черное море. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"В эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года", – отметил глава государства.

Зеленский указал, что на сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке украинской агропродукции.

"Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей. Каждый день пребывания судов с продовольствием в очереди означает рост социального и политического напряжения в странах, потребляющих нашу агропродукцию", - подчеркнул он.

По словам президента, сейчас по вине России задерживается экспорт продовольствия в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш и Индонезию, и об этой ситуации "полностью проинформированы" ООН, Турция и другие партнеры Украины.

"За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около 3 миллионов тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 миллионов человек", - заявил также Зеленский.

Кроме того, украинский лидер считает, что Россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые либо будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС, либо погибнут от голода.

"А мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и чтобы работала на 100% мощности. Право на еду и на жизнь без голода – это фундаментальные права для абсолютно каждого человека на земле. И поэтому российские попытки обострить продовольственный кризис – это агрессия также против каждого человека на земле", - резюмировал он.

Напомним, что неделей ранее Россия выразила обеспокоенность по поводу соглашения об экспорте зерна в Черном море и готовность отказаться от возобновления соглашения в ноябре, если ее требования не будут рассмотрены. Украина и Турция, выступающая в качестве посредника, поддерживают продление действия соглашения.