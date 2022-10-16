Робота "зернового коридору" буде продовжена, - Мінінфраструктури

Україна і Туреччина підтримують продовження дії "зернової ініціативи" про експорт українського зерна з чорноморських портів.

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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що сьогодні, 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаромт та обговорили реалізацію "зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада 2022 року.

"З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду. Сторони-учасники "ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - зазначив Кубраков.

За його словами, під час зустрічі українська сторона також наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден.

Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

Зазначимо, угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії. Термін її дії спливає 22 листопада.

Так, Росія вже погрожує припиненням дії "зернової угоди" та висуває ООН свої вимоги.

А лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна. На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.

У свою чергу, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до ООН та Посольства Туреччини в Україні з наполегливим проханням зробити все можливе для продовження дії "зернового коридору", включаючи приєднання до нього Миколаївського морського порту.