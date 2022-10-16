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Работа "зернового коридора" будет продолжена, - Мининфраструктуры
Украина и Турция поддерживают продолжение действия "зерновой инициативы" по экспорту украинского зерна из черноморских портов.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Отмечается, что сегодня, 16 октября, в Совместном Координационном Центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаромт и обсудили реализацию "зерновой инициативы" и продолжение ее действия после 22 ноября 2022 года.
"С момента старта и по сей день уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода. Стороны-участники "инициативы" – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", – отметил Кубраков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, во время встречи украинская сторона также отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов.
Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.
Отметим, соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России. Срок его действия истекает 22 ноября.
Но Россия уже угрожает прекращением действия "зернового соглашения" и выдвигает ООН свои требования.
А лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна. По мнению российского диктатора, зерно не следует бедным странам, нуждающимся в нем.
В свою очередь, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в ООН и Посольство Турции в Украине с настоятельной просьбой сделать все возможное для продолжения действия "зернового коридора", включая присоединение к нему Николаевского морского порта.