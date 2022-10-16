Работа "зернового коридора" будет продолжена, - Мининфраструктуры

Украина и Турция поддерживают продолжение действия "зерновой инициативы" по экспорту украинского зерна из черноморских портов.

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Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сегодня, 16 октября, в Совместном Координационном Центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаромт и обсудили реализацию "зерновой инициативы" и продолжение ее действия после 22 ноября 2022 года.

"С момента старта и по сей день уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода. Стороны-участники "инициативы" – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", – отметил Кубраков.

По его словам, во время встречи украинская сторона также отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов.

Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.

Отметим, соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России. Срок его действия истекает 22 ноября.

Но Россия уже угрожает прекращением действия "зернового соглашения" и выдвигает ООН свои требования.

А лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна. По мнению российского диктатора, зерно не следует бедным странам, нуждающимся в нем.

В свою очередь, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в ООН и Посольство Турции в Украине с настоятельной просьбой сделать все возможное для продолжения действия "зернового коридора", включая присоединение к нему Николаевского морского порта.