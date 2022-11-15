Россия, вероятно, согласится продлить "зерновое соглашение" - Bloomberg

Россия, вероятно, согласится продлить Черноморскую зерновую инициативу, срок действия которой истекает 19 ноября.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

"Ожидается, что Россия согласится продлить соглашение при посредничестве ООН, которое разрешает экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Собеседники издания не уточнили, будет ли Россия стремиться добавить новые условия в обмен на продление или какие-либо другие детали.

Отмечается, что представитель совместного органа, управляющего соглашением со Стамбулом, сказал, что пока нет ничего, что можно было бы подтвердить или объявить.

Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Васьков заявил, что Украина хочет расширить "зерновое соглашение", включив больше портов и товаров, и надеется, что будет принято решение о продлении соглашения по меньшей мере на год.

Напомним, Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.