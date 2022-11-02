"Зерновой коридор", созданный в июле для безопасного вывоза зерна из заблокированных россиянами украинских портов, возобновил свою работу после того, как Россия на несколько дней приостановила свое участие в соглашении.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

По словам турецкого лидера, министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, чтобы сообщить о том, что Россия возобновляет свое участие в "зерновом соглашении".

Вскоре после объявления Эрдогана Минобороны РФ опубликовало сообщение о том, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

"Россия получила письменные гарантии от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против РФ", - утверждают в МО РФ.

Как пишет Bloomberg, цены на пшеницу упали после того, как Россия согласилась возобновить соглашение, разрешающее безопасный экспорт зерновых из украинских портов, отменив заявление, сделанное в выходные, которое посеяло хаос на сельскохозяйственных рынках и привело к стремительному росту цен.

Напомним, Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.