Росія поновлює свою участь в "зерновій угоді"

"Зерновий коридор", створений у липні длябезпечного вивезення зернаіз заблокованих росіянами українських портів, відновив свою роботу після того, як Росія на кілька днів призупинила свою участь в угоді.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як пише видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада "як це було раніше".

За словами турецького лідера, міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги Хулусі Акара, щоб повідомити про те, що Росія відновлює свою участь у "зерновій угоді".

Невдовзі після оголошення Ердогана Міноборони РФ опублікувало повідомлення, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.

"Росія отримала письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ", - стверджують у МО РФ.

Як пише Bloomberg, ціни на пшеницю впали після того, як Росія погодилася відновити угоду, що дозволяє безпечний експорт зернових з українських портів, скасувавши заяву, зроблену у вихідні, яка посіяла хаос на сільськогосподарських ринках і призвела до стрімкого зростання цін.

Нагадаємо, Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.