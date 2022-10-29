Россия заявила о приостановке участия в сделке по "зерновому коридору" в Черном море

Россия решила приостановить свое участие в реализации соглашения, гарантировавшего проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

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Как говорится в сообщении Министерства обороны РФ, такое решение связано с ее обвинениями Украины в атаке утром в субботу на размещенные в оккупированном Севастополе суда, якобы задействованных в реализации сделки со стороны РФ.

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - заявили в ведомстве.

Ранее там заявили, что атака на корабли, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя, была произведена в 4:20 якобы с задействованием девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов.

Было заявлено, что все они были уничтожены силами кораблей и морской авиации ЧФ РФ, однако "незначительное повреждение" получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

В российском министерстве также утверждают, что подготовка акции велась под руководством находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов. Кроме того, там обвинили это же подразделение ВМС Великобритании в планировании и реализации подрыва 26 сентября газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. В британском же Минобороны это опровергли.

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического отношения к незаконному вторжению в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о западе", - заявило ведомство в своем Twitter.

Обвинения Украины в атаке на корабли ЧФ, послужившее поводом для выхода России из "зерновой сделки", прокомментировал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, заявив, что речь снова идет об очередном проявлении шантажа со стороны РФ.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", - заявил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter указал, что Украина ранее уже предупреждала о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

"Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - написал он.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Совместного координационного центра в Стамбуле по его запросу, тот поддерживает связь с властями РФ в связи с их заявлениями о выходе из "зерновой инициативы", и призвал стороны воздержаться от действий, ставящих выполнение соглашений под угрозу.

"Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая представляет собой важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - подчеркивается в комментарии СКЦ.

Напомним также, что президент Владимир Зеленский неделей ранее обвинял Россию в искусственном создании очереди из судов, задействованных в рамках "зерновой инициативы", которая составляла тогда уже 150 судов. 26 октября он заявлял об увеличении очереди уже до 170 судов.

Отметим, что в ООН решительно поддерживают продление черноморской зерновой инициативы, оговоренный трехмесячный срок которой истекает 22 ноября. Ранее там были "относительно оптимистично настроены" по поводу того, что соглашение, позволившее возобновить украинский экспорт зерна из портов Черного моря, будет продлено в ноябре.