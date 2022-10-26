Экспорт "зерновым коридором" продолжает сокращаться: более 100 судов ждут инспекцию

В течение двенадцатой недели работы "зернового коридора", с 17 по 23 октября 2022 года, через морские порты Одесской области было экспортировано 787,9 тысяч тонн агропромышленной продукции, что на 8% меньше, чем за предыдущую неделю.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что количество кораблей, загруженных за эту неделю, составило 32, что на 11 единиц меньше предыдущей недели.

"Это уже вторую неделю подряд падают показатели как объема отгруженной продукции, так и количество загруженных судов. Причина такой динамики - большая очередь судов, ожидающих своей инспекции как входа, так и выхода в украинские порты. Сейчас их количество превышает 100 единиц", – отмечают в УКАБ.

Наибольшие объемы экспорта в течение 12 недели работы составляли кукуруза (35% экспорта за этот период), рапс (22%) и пшеница (20%).

Украинская продукция отправилась в страны Европы (Испания, Франция, Италия), Азии (Китай, Турция, Пакистан) и Африки (Ливия, Йемен, Ливан).

"Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа по 23 октября 2022 удалось экспортировать 8,5 млн т продукции АПК нашим иностранным партнерам", - подчеркнули в УКАБ.

Отметим, Российская Федерация сознательно прилагает усилия для блокирования полноценной работы "зернового соглашения". Из-за ответных действий страны-агрессора украинские порты, занимающиеся перевалкой в рамках инициативы, сейчас работают на 25-30% своих возможностей.

До этого Россия угрожала прекращением действия "зернового соглашения". Украина и Турция, выступающая в качестве посредника, поддерживают продолжение действия соглашения.