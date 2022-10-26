Експорт "зерновим коридором" продовжує скорочуватися: більше 100 суден чекають інспекцію

Упродовж дванадцятого тижня роботи "зернового коридору", з 17 по 23 жовтня 2022 року, через морські порти Одеської області було експортовано 787,9 тисячі тонн агропромислової продукції, що на 8% менше, ніж за попередній тиждень.

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Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила 32, що на 11 одиниць менше попереднього тижня.

"Це вже другий тиждень поспіль падають показники як обсягу відвантаженої продукції, так і кількість завантажених суден. Причина такої динаміки – велика черга суден, які чекають своєї інспекції як на вхід, так і на вихід в українські порти. Наразі їх кількість перевищує 100 одиниць", - зазначають в УКАБ.

Найбільші обсяги експорту протягом 12-го тижня роботи становили кукурудза (35% експорту за цей період), ріпак (22%) та пшениця (20%). Українська продукція попрямувала в країни Європи (Іспанія, Франція, Італія), Азії (Китай, Туреччина, Пакистан) та Африки (Лівія, Ємен, Ліван).

"Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня по 23 жовтня 2022 року вдалося експортувати 8,5 млн т продукції АПК нашим іноземним партнерам", - підкреслили в УКАБ.

Зазначимо, Російська Федерація свідомо докладає зусиль для блокування повноцінної роботи "зернової угоди". Через відповідні дії країни-агресора українські порти, які займаються перевалкою в рамках ініціативи, зараз працюють на 25-30% своїх можливостей.

До цього Росія погрожувала припиненням дії "зернової угоди". Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримуютьпродовження дії угоди.