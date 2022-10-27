В ООН "оптимістичні" щодо продовження дії "зернової угоди" на рік

В Організації Об’єднаних Націй "відносно оптимістично налаштовані" щодо того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря, буде продовжена у листопаді.

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Про це заявив головний представник ООН з питань гуманіторної допомоги Мартін Гріффітс, пише Reuters.

На початку цього місяця Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на сприяння експорту російського зерна та добрив на світові ринки.

Угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії.

"Ми прагнемо, щоб угоду, яка була підписана на 120 днів, і термін якої закінчується наприкінці листопада, якнайшвидше поновили. Це важливо для ринку. Важливо просто для безперервності. І я все ще відносно оптимістично налаштований щодо того, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", — сказав Гріффітс.

ООН працює над продовженням угоди на один рік та згладжуванням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України, адже зараз черга становить понад 150 кораблів.

"Я думаю, що нам варто ще раз переглянути деякі з цих процедур, щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.

Представник ООН також припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши до неї ще порт Миколаєва.

В ООН не виключають, що Росія може заперечити проти продовження угоди про український експорт після кінця листопада.

Гріффітс заявив, що угода знизила ціни, збільшила обсяги експорту і підвищила довіру, додавши, що вона "робить те, про що ми домовлялися, і я не думаю, що хтось має сумніви щодо цього".

Зазначимо, Російська Федерація свідомо докладає зусиль для блокування повноцінної роботи "зернової угоди". Через відповідні дії країни-агресора українські порти, які займаються перевалкою в рамках ініціативи, зараз працюють на 25-30% своїх можливостей.

До цього Росія погрожувала припиненням дії "зернової угоди". Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримуютьпродовження дії угоди.

Як пише Reuters, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, використає угоду про безпечний експорт зерна з українських портів для впливу та як спосіб домінувати на саміті G20 в Індонезії в листопаді.