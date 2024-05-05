Митниця перевиконала план на понад 6 млрд грн: результат розблокування кордону з Польшею

За даними Державної казначейської служби, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 154,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

39,3 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

– податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 23,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 35,2 млрд, відшкодовано – 12,0 млрд грн);

– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 35,2 млрд, відшкодовано – 12,0 млрд грн); 16,8 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

– податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 17,3 млрд грн – акцизного податку;

– акцизного податку; 5,3 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

– рентної плати за користування надрами; 4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

"При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 109,5% (+5,2 млрд грн), Державною митною службою – 114,8% (+6,3 млрд грн)", - підкреслюють в Мінфіні.

Там додають, що в цілому, за підсумками квітня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 203,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-квітень 2024 року

За даними Державної казначейської служби, за січень-квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 623,5 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

148,3 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

– податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 99,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

– податок на прибуток підприємств; 92,2 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 136,8 млрд, відшкодовано – 44,7 млрд грн;

– податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 136,8 млрд, відшкодовано – 44,7 млрд грн; 61,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військового збору;

56,5 млрд грн – акцизний податок;

– акцизний податок; 32,3 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

– дивіденди від підприємств з державною часткою власності; 16,3 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

– ввізне та вивізне мито; 14,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+38,2 млрд грн), Державною митною службою – 108,4% (+14,4 млрд грн).

Зауважимо, завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету лише за тиждень додатково надійшло 2,5 мільярда гривень митних платежів.