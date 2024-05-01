Розблокування кордону з Польщею принесло в бюджет 2,5 млрд грн

Завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету за тиждень додатково надійшло 2,5 мільярда гривень митних платежів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.

"Від розблокування польського кордону, за останній тиждень місяця додатково надійшло близько 2,5 млрд грн", – зауважив Гетманцев.

Як повідомили у Державній митній службі, за січень-квітень 2024 року до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд перевищило очікувану суму надходжень.

Додамо, що станом на початок березня, через блокаду кордону польськими фермерами, українська економіка втратила приблизно 500 млн доларів (або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар для України.

Поляки розблокували кордон з Україною

Поляки розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Це сталося після того, як у квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією.

29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".