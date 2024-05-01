Разблокирование границы с Польшей принесло в бюджет 2,5 млрд грн

Благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет за неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в целом поступления в госбюджет от таможенных платежей в апреле составили 49,1 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше установленного Минфином индикативного показателя.

"От разблокирования польской границы за последнюю неделю месяца дополнительно поступило около 2,5 млрд грн", - отметил Гетманцев.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, за январь-апрель 2024 года в госбюджет перечислено 185,9 млрд. грн. таможенных платежей, что на 14,4 млрд. превысило ожидаемую сумму поступлений.

Добавим, что по состоянию на начало марта, через блокаду границы польскими фермерами, украинская экономика потеряла примерно 500 млн долларов (или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар для Украины.

Поляки разблокировали границу с Украиной

Поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

Это произошло после того, как в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, потому что такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией.

29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская" .

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов".