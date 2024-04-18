Украина и Польша ускорят оформление пассажиров и грузов на границе

Украина и Польша договорились о реализации проектов для ускорения оформления пассажиров и грузов на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что глава ГНСУ Сергей Дейнеко провел онлайн совещание с главным комендантом Пограничного караула Республики Польша Робертом Баганом.

Фото: глава ГНСУ Сергей Дейнеко

Сообщается, что обстановка на украинско-польской границе и функционирование пунктов пропуска стали главными темами обсуждения во время их встречи.

Как отмечают в ГНСУ, стороны также выделили направления сотрудничества, требующие наибольшего внимания, и договорились о реализации проектов, которые ускорят оформление пассажиров и грузов на границе.

Дейнеко поблагодарил польских коллег за чрезвычайную поддержку пограничного ведомства Украины в условиях российской агрессии.

Новый пункт пропуска на границе с Польшей

Во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" на границе с Польшей. Он полноценно заработает летом.

Пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" был открыт 13 февраля 2023 года. Пока он использует только временную инфраструктуру, поскольку еще достраивается. На нем производятся пропускные операции грузовых транспортных средств без груза.

Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".