Поляки планируют снова заблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские протестующие 18 апреля планируют заблокировать движение транспорта перед пунктом пропуска "Корчева – Краковец" на границе с Украиной.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"По информации польской стороны, вероятно планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00. 18.04.2024 по 09:00. 20.04.2024 перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропускная способность составит 1 автомобиль в час.

Сообщается, что это не касается гуманитарных и военных грузов.

Кроме того, движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

Напомним, 17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев-Угринов". Вместе с тем, в течение 16 апреля через пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов" они не пропустили ни одного грузовика в сторону Польши.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини".

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмигаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады. По состоянию на 10 апреля продолжалась блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов", сообщал спикер ГНСУ Демченко.