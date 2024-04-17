Поляки планують знову заблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники 18 квітня планують заблокувати рух транспорту перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець» на кордоні з Україною.

Про це повідомила Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину.

Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

Крім того, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Нагадаємо, 17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". Разом з тим, протягом 16 квітня через пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів" вони не пропустили жодної вантажівки в сторону Польщі.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади. Станом на 10 квітня тривало блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів", повідомляв речник ДПСУ Демченко.