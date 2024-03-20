Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з КПП

20 березня близько 11:10 польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10", - написали прикордонники.

Згідно з повідомленням, поляки планують пропускати по одному автобусу кожні дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

На даний момент невідомо, скільки часу триватиме обмеження руху для цього виду транспорту.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков 11 березня повідомляв, що польські протестувальники разом з представниками поліції зупиняють пасажирські автобуси і не пропускають їх через кордон без пояснення причини.

Проте, польська поліція спростовувала повідомлення Кубракова і свою причетність до затримок автобусів із пасажирами, писало Dziennik Gazeta Prawna.

Тоді посол України в Польщі Василь Зварич написав, що у зв'язку з появою новин про затримки пасажирських автобусів, на місце події виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

Тим часом, блокування польсько-українського кордону польськими фермерами призвело до того, що в лютому Україна втратила 7,7 млрд грн митних платежів.

Протестувальники повністю заблокували фури на двох КПП

Як розповів у коментарі "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, польські протестувальники взагалі перестали пропускати вантажівки в бік Польщі на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". За добу там кордон не перенула жодна фура.

На КПП "Шегині" ситуація схожа. Там за добу у Польщу в'їхало лише кілька вантажівок.

За його даними, станом на ранок 20 березня на п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 850 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний. 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В той же день відбулася розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, але так і не привела до досягнення будь-якої угоди.