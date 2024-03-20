ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з КПП

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з КПП
Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з КПП

20 березня близько 11:10 польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронювати участь

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10", - написали прикордонники.

Згідно з повідомленням, поляки планують пропускати по одному автобусу кожні дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

На даний момент невідомо, скільки часу триватиме обмеження руху для цього виду транспорту.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков 11 березня повідомляв, що польські протестувальники разом з представниками поліції зупиняють пасажирські автобуси і не пропускають їх через кордон без пояснення причини. 

Проте, польська поліція спростовувала повідомлення Кубракова і свою причетність до затримок автобусів із пасажирами, писало Dziennik Gazeta Prawna.

Тоді посол України в Польщі Василь Зварич написав, що у зв'язку з появою новин про затримки пасажирських автобусів, на місце події виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

Тим часом, блокування польсько-українського кордону польськими фермерами призвело до того, що в лютому Україна втратила 7,7 млрд грн митних платежів.

Протестувальники повністю заблокували фури на двох КПП

Як розповів у коментарі "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, польські протестувальники взагалі перестали пропускати вантажівки в бік Польщі на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". За добу там кордон не перенула жодна фура.

На КПП "Шегині" ситуація схожа. Там за добу у Польщу в'їхало лише кілька вантажівок.

За його даними, станом на ранок 20 березня на п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 850 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин".

Відновлення страйку на кордоні 

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний. 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В  той же день відбулася розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска  з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, але так і не привела до досягнення будь-якої угоди. 

Автор:
Тетяна Гойденко