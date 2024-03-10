Переговори польського прем’єра Туска з фермерами ні до чого не привели: згоди досягти не вдалось

Розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої згоди.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що фермери не збираються припиняти акції протесту, зокрема блокування українсько-польського кордону. Більш того, на 20 березня вони планують провести великий страйк аграріїв по всій Польщі.

Пізніше канцелярія Ради міністрів випустила офіційне повідомлення, в якому йшлося, що глава польського уряду представив фермерам конкретику у вигляді пом’якшення для аграріїв положень "Зеленої угоди", зокрема що стосується виключення полів із сільськогосподарського використання. Також Туск зобов’язав міністерство сільського господарства РП представити програму допомоги фермерам, яка зокрема має бути орієнтована на зменшення надлишків збіжжя. Положення щодо цих дій мають бути підготовлені до 15 березня і ухвалені Європейською комісією.

Проте польські фермери залишилися незадоволеними зустріччю з Туском – їх представники заявили, що на зустрічі так нічого і не було узгоджено, а також було замало конкретики.

"Ми чекаємо чогось конкретного, але прем'єр чітко сказав, що у нього зв'язані руки, і він наразі нічого більше зробити не може", - заявив після зустрічі лідер аграрної "Солідарності" Томаш Обшанський.

Він додав, що за словами Туска, не може бути мови про закриття кордону для продуктів з-за меж ЄС, тобто кордон з Україною не закриватимуть.

Обшанський підтвердив, що черговий великий протест фермерів відбудеться 20 березня.

"Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польському ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема", – сказав один із фермерів Анджей Соботінський, передає "Радіо Свобода".

Польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди"

Нагадаємо, Польща розпочала неофіційні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо того, щоб деякі положення "Зеленої угоди" не застосовувалися в Польщі, і країна отримала деякі винятки, як великий сільськогосподарський ринок Європи, що є найближчим до України.

Однак польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди", імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого, обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.

Тим часом через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже більше місяця, українська економіка втратила приблизно $500 млн (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокування кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно €13 млрд, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

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