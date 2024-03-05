Через блокаду кордону Україна вже втратила 500 млн доларів

Через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже майже місяць, українська економіка втратила приблизно 500 млн доларів (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

"Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі", - написав він і закликав фермерів припинити безпідставне та шкідливе для країн блокування кордону.

За словами Зварича, джерелом проблем поляків є зовсім не Україна і її агропродовольча продукція, а РФ. Україна не впливає на світові ціни на продовольство, вони визначаються на біржах, де активно грає Росія.

"Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною", - пише посол.

Зварич вважає, що невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок.

Додамо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Польщі вигідна торгівля з Україною

Він додав, що через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

При цьому, проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

Зауважимо, що у 2023 році Україна стала сьомим за розміром експортним ринком для Польщі, поступившись лише Німеччині, Чехії, Франції, Великій Британії, Італії та Нідерландам, але випередивши США. При цьому, у 2021 році Україна займала п'ятнадцяте місце серед усіх країн, до яких Польща експортувала свою продукцію.

Протягом останніх років польський експорт в Україну значно пожвавився. У 2020 році він становив майже 23,3 млрд злотих, у 2022 році – вже 45,6 млрд злотих, а у 2023 році – майже 52 млрд злотих.

В той же час, Польща погрожує ще більше обмежити експорт української сільськогосподарської продукції.

"М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів", - наголосив заступник міністра сільського господарства Польщі.

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.