У Польщі пригрозили посиленням обмежень експорту з України

Польща може ще більше обмежити експорт української сільськогосподарської продукції. Наразі “м'яч на полі України” і польські урядовці очікують на конструктивні переговори.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі Polsat News.

Він знову звинуватив Київ "у відсутності співпраці".

"М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів", наголосив Колодзейчак.

Він повідомив, що 21 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським.

"Подивимося, як поведуться українці, яку політику будуть проводити щодо експорту до Польщі, чи захочуть вони домовитися", - заявив Колодзейчак.

За його словами, переговори з протестуючими польськими фермерами почнуться з наступного тижня.

Зауважимо, наразі до Польщі аграрії не можуть імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Україна може заборонити імпорт агропродукції з Польщі через блокування кордону

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону. Про це в коментарі Forbes розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

“Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати”, – сказав Сольський.

За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. “Подивимося, що відбуватиметься”, – додав він.

Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, уточнив співрозмовник Forbes в уряді.

“Будемо вести активні переговори з польською стороною, і виходячи з їхньої результативності, прийматимемо рішення”, – додав Сольський.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Зауважимо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що протести на польсько-українському кордоні не відбулись би, якби не агресія Росії. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.