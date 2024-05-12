У Німеччині роздумують над тим, щоб збивати дрони над Україною силами НАТО

Представники декількох німецьких партій не виключають залучення систем ППО на територіях Польщі та Румунії для захисту неба над Заходом України.

Про це повідомляє DW з посиланням на газету FAZ.

Видання пише, що країни НАТО можуть допомогти Україні із захистом її західної території від атак російських безпілотників, використовуючи засоби ППО, що розміщені на східних кордонах НАТО – у Польщі чи Румунії.

Зазначається, що такого розвитку подій не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені".

Що думають прихильники ідеї використовувати ППО НАТО для захисту України

За словами Агнешки Бруггер із партії "Зелені", вона вважає вірним розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України.

Цю думку поділяє її колега по партії Антон Гофрайтер.

"Повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі", - заявив політик, уточнивши, що наразі про це "не йдеться". На теперішній день, на думку Гофрайтера, для Заходу головне значне збільшення постачання озброєнь та боєприпасів для самої України.

Своєю чергою, депутат ВДП Маркус Фабер зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі.

"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною. - Ред.) можливим", - заявив він.

За знищення російських безпілотних літаючих апаратів над Україною західними системами ППО виступив і депутат опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", - аргументує він.

Як стверджує Кізеветтер, приклад Ізраїлю, якому у квітні сили США, Франції та Великобританії допомогли відбити масштабну повітряну атаку Ірану, говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

Як виникла ідея залучення ППО НАТО

Ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, у свою чергу, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.

Журналісти FAZ вважають, що такий підхід став би кроком у тому ж напрямку, над яким роздумує президент Франції Еммануель Макрон. Нагадаємо, він не виключив відправлення французьких військових на допомогу Києву, зауваживши, що західні сили б безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти відбивати атаки країни-агресора РФ.

Також повідомлялося, що Європейський парламент на засіданні у Брюсселі відклав затвердження бюджету Європейської Ради, вимагаючи від останньої надати Україні щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Додамо, що Нідерланди оголосили про виділення додатково понад 200 млн євро на нові ініціативи зі швидкої доставки боєприпасів для ППО та артилерії для України.

Україні потрібні Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім:

"Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав, що він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці", – сказав Кулеба.

Про Patriot

Київ отримав свої перші батареї Patriot влітку 2023 року, але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних бомбардувань Росії.

Одна батарея включає в себе: