Нідерланди виділяють понад €200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України

Нідерланди виділяють додатково понад 200 млн євро на нові ініціативи зі швидкої доставки боєприпасів для ППО та артилерії для України.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час онлайн-засідання Ради Україна-НАТО, йдеться на сайті нідерландського оборонного відомства.

"Україні відчайдушно необхідні засоби ППО та артилерійські боєприпаси. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, в які зараз роблять свій внесок Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і найближчим часом надійдуть в Україну. Тепер ми всі маємо зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - заявила Оллонґрен.

Зазначається, що Нідерланди нададуть 150 мільйонів євро на підтримку німецької ініціативи "Негайні дії по протиповітряній обороні", метою якої є швидка доставка в Україну засобів ППО великої дальності разом із партнерами. Крім того, Міністерство оборони Нідерландів закупить засоби ППО малої дальності на суму 60 мільйонів євро. Вони можуть бути використані для боротьби з атаками безпілотників.

Також повідомляється, що Нідерланди зроблять свій внесок в ініціативу Естонії щодо постачання артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів.

Раніше в Нідерландах оголосили, що внесуть 250 мільйонів євро в рамках аналогічного плану Чехії зі швидкого постачання більшої кількості гранат.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є однією з країн-партнерок України в протистоянні російській агресії.

В кінці листопада 2023 року уряд Нідерландів оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд євро на 2024 рік.

Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку також 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Після цього також виділялися кошти. Зокрема, в жовтні країна анонсувала 102 млн євро на реформи, підготовку до зими та інші цілі. Кошти були передані Україні в кінці грудня.

Крім того, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

Нещодавно стало відомо, що влада Нідерландів виділить додаткові 4,4 мільярди євро на підтримку України на період 2024-2026 роки. Крім того, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомляв, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення.