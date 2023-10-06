Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні

Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на 102 млн євро, які буде витрачено, зокрема, на реформи та підготовку до зими. Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів.

Зазначається, що 60 млн євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які хочуть допомогти у відновленні України. Гроші покриють страхування експортних кредитів для покриття платіжних ризиків інвестицій і операцій в країні.

Ще 30 млн євро витратять на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, коли очікуються нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

А решту 12 млн євро спрямують на підтримку деокупованих територій та в Міжнародний валютний фонд, який допомагає Україні впроваджувати реформи.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є одним із союзників України в протистоянні російській агресії. Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини. Після цього також виділялися кошти.

Крім того, Нідерланди спільно з Данією очолили коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16.