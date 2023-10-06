Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине

Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на 102 млн евро, которые будут потрачены, в частности, на реформы и подготовку к зиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

Отмечается, что 60 млн евро пойдут в поддержку нидерландских компаний, которые хотят помочь в восстановлении Украины. Деньги покроют страхование экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и сделок в стране.

Еще 30 млн евро потратят на закупку газа и поставку деталей для электросетей, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, когда ожидаются новые российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

А остальные 12 млн евро направят в поддержку деоккупированных территорий и в Международный валютный фонд, который помогает Украине внедрять реформы.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды – один из союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят на поддержку 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было назначено на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия. После этого также выделялись денежные средства.

Кроме того, Нидерланды совместно с Данией возглавили коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16.