Нидерланды выделяют Украине пакет помощи на сумму 274 млн евро: на что пойдут деньги

Правительство Нидерландов объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 274 миллиона евро. Деньги пойдут, в частности, на гуманитарную помощь и в фонд НАТО.

Об этом заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер, передает De Telegraaf.

Этот пакет помощи является частью зарезервированных Нидерландами 2,5 миллиардов евро, которые правительство страны выделило для Украины на весь 2023 год.

Как отмечается, 100 миллионов евро пойдут на восстановление больниц, энергоснабжения, домов и инфраструктуры. Еще 20 миллионов пойдут на гуманитарную помощь, а 10 миллионов – на психиатрическую помощь.

Еще 10 миллионов – на разминирование сельскохозяйственных земель, а 40 миллионов – на закупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства.

Кроме того, 75 миллионов евро будет направлено в фонд НАТО для Украины. Еще 14 миллионов пойдет на преследование военных преступников. Также 5 миллионов будут выделены на защиту и сохранение украинской культуры.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что Европейский союз должен создать орган, который решит проблему массового обхода санкций ЕС и будет действовать централизованно из Брюсселя.