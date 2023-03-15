Канада предоставит Украине дополнительную военную поддержку: что войдет в пакет

Министр обороны Канады Анита Ананд приняла участие в виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины - "Рамштайн". Там Ананд объявила о дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Канады.

По итогам десятого "Рамштайна" Ананд заявила, что Канада передаст Украине около 8000 патронов калибра 155 мм. Также в пакет поддержки входят 12 ракет ПВО из запасов канадских Вооруженных сил.

Канада передаст Украине более 1800 учебных боеприпасов для танков. Предоставление этих снарядов является символом солидарности с Данией, Германией и Нидерландами, которые пожертвовали танками Leopard 1, - заявила Ананд.

Канадское правительство подтвердило, что уже запустились поставки боевых танков Leopard 2, которые страна обещала в конце февраля. Канада передала Украине восемь Leopard 2. Четыре из них уже в Польше, а иностранные танкисты обучают украинских солдат их управлению.

"Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, прибудут в Украину в ближайшие недели", - заявила Ананд.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Канада объявила о предоставлении Украине более 32 миллионов канадских долларов (около 24 миллионов долларов США) для поддержки дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации в стране.