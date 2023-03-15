Канада надасть Україні додаткову військову підтримку: що увійде до пакету

Міністр оборони Канади Аніта Ананд взяла участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України - "Рамштайн". Там Ананд оголосила про додаткову військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

За підсумками десятого "Рамштайну" Ананд заявила, що Канада передасть Україні близько 8000 патронів калібру 155 мм. Також до пакету підтримки входять 12 ракет ППО із запасів канадських Збройних сил.

Окрім того, Канада передасть Україні понад 1800 навчальних боєприпасів для танків. Надання цих снарядів є символом солідарності з Данією, Німеччиною та Нідерландами, які пожертвували танки Leopard 1, - заявила Ананд.

Канадська урядовця підтвердила, що вже запустилися поставки бойових танків Leopard 2, які країна обіцяла наприкінці лютого. Канада передала Україні вісім Leopard 2. Чотири з них уже в Польщі, а іноземні танкісти навчають українських солдат їх керуванню.

"Очікується, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, передані Канадою, прибудуть до України найближчими тижнями", - заявила Ананд.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України Канада оголосила про надання Україні понад 32 мільйонів канадських доларів (близько 24 мільйонів доларів США) на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в країні.